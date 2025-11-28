ЦБ разрешил ВТБ вывод с баланса замороженных активов на $900 млн

В 2022 г. вступил в силу закон №292-ФЗ, который позволяет банкам, попавшим под санкции, провести реорганизацию. В том числе, финансовая организация может создать новое юрлицо, перевести на него заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами. Согласно документу, после создания юрлица расчеты по долгам перед нерезидентами осуществляются за его счет.