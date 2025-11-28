ЦБ разрешил ВТБ вывод с баланса замороженных активов на $900 млн
ВТБ получил разрешение от Центрального банка России на проведение второй специальной реорганизации, которая даст банку возможность вывести с баланса активы и симметрично обязательства, замороженные из-за санкций. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя финансовой организации Дмитрий Пьянов.
Пьянов уточнил, что ВТБ в конце ноября получил решение комитета банковского надзора регулятора, согласовывающее перечень и объем активов и обязательств для выделения второго юридического лица по 292-ФЗ в специальное общество. Общий объем согласованных активов составил почти $900 млн или порядка 70 млрд руб.
Процедура выделения активов на отдельное юридическое лицо завершится до конца 2025 г., вероятно, 12 декабря. Это будет уже вторая специальная реорганизация, которую проведет ВТБ.
В 2022 г. вступил в силу закон №292-ФЗ, который позволяет банкам, попавшим под санкции, провести реорганизацию. В том числе, финансовая организация может создать новое юрлицо, перевести на него заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами. Согласно документу, после создания юрлица расчеты по долгам перед нерезидентами осуществляются за его счет.
Блокирующие санкции против ВТБ были введены 24 февраля 2022 г. Бизнес-модель госбанка оказалась гораздо уязвимее к санкционным рискам. К значительным потерям привели блокировка иностранных активов, выбытие из периметра зарубежных «дочек», затруднения валютных расчетов с заемщиками и клиентами, недоступность рыночных инструментов страхования валютных рисков.