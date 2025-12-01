ВТБ повысил ставки по вкладам
ВТБ с 1 декабря 2025 г. улучшил условия по вкладам в рублях при размещении на четыре и шесть месяцев. Максимальная ставка составила 16% годовых. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса финансовой организации Алексей Охорзин в преддверии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Охорзин уточнил, что максимальная ставка доступна новым и действующим клиентам банка.
Клиенты, которые оформили в финансовой организации программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, могут открыть вклад «Двойная выгода» с доходностью до 26% годовых. Минимальная сумма депозита составит от 30 000 руб., максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС. Вклад можно открыть в офисах банка на три, шесть или 12 месяцев.
26 ноября Банк России сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде ноября выросла на 0,18 процентного пункта (п. п.) до 15,50% годовых. За указанный период депозиты на срок от трех до шести месяцев показали рост доходностей на 0,34 п. п. Более длинные депозиты продемонстрировали падение ставок в диапазоне от 0,01 до 0,10 п. п. Ставки по коротким вкладам (до трех месяцев) не изменились.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока во второй декаде месяца составили: на срок до трех месяцев – 14,78% годовых (без изменений к первой декаде), от трех до шести месяцев – 15,11% годовых (+0,34 п. п.); от шести месяцев до года – 14,40% годовых (-0,01 п. п.); на срок более года – 12,42% годовых (-0,10 п. п.).