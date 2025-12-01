ВТБ: рынок розничного кредитования увеличится на треть в 2026 году
Предварительно, розничный кредитный рынок в России прошел этап перестройки и возвращается на траекторию роста. В 2026 г. выдача кредитов может превысить планируемый результат 2025 г. на 32% и составить около 12,7 трлн руб. Таким прогнозом поделился старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
По оценке финансовой организации, в 2025 г. продажи кредитов физическим лицам в России достигнут менее 10 трлн руб., что на четверть ниже, чем годом ранее. Из них ипотека и автокредиты составят 4,2 трлн руб. и 1,8 трлн руб. соответственно. На кредиты наличными придется порядка 3,6 трлн руб. Объем розничного кредитного портфеля на рынке вырастет на 4% и приблизится к 40,9 трлн руб. Основным драйвером роста будут автокредиты, портфель которых прибавит 18%.
В 2026 г. эксперты ожидают положительной динамики выдач на рынке по большинству направлений розницы: примерно на четверть по ипотеке, на 55% – по кредитам наличными. Выдачи автокредитов продемонстрируют результат, сопоставимый с 2025 г. Темп прироста общего розничного портфеля в следующем году прогнозируется на уровне 6%.
Охорзин указал, что во втором полугодии 2025 г. ожидается рост общерыночных продаж на 11% ко второму полугодию 2024 г.
«Результаты следующего года будут зависеть от макрофакторов: темпов снижения ключевой ставки, обновленных параметров семейной ипотеки, ситуации с утильсбором и планируемых изменений в правилах оценки доходов заемщиков. Однако тренд на восстановление розничного кредитного рынка однозначный», – подчеркнул он в преддверии инвестиционного форума банка «Россия зовет!».
26 ноября «Ведомости» со ссылкой на исследование «Т-бизнеса» писали, что в 2025 г. предприниматели оформили кредитов сроком на 12 месяцев в 2,1 раза больше по сравнению с 2024 г. Число обращений в банк за длинными кредитами растет по мере снижения ключевой ставки в Центробанке. В сентябре – октябре их количество впервые за год превысило запросы на полугодовые займы.