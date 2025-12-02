ВТБ представил шекспировскую пьесу о ЦБ и инфляции

1 декабря глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что рассчитывает на незначительное снижение ключевой ставки Банка России до конца 2025 г. Он выразил мнение, что в экономике появились факторы, чтобы ставку не снижать или снижать медленно. Костин подчеркнул, что показатель инфляции ниже 7% говорит в пользу снижения ставки. К концу 2026 г., по его словам, ставка должна быть на уровне 12–13%.