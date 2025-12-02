ВТБ представил шекспировскую пьесу о ЦБ и инфляции
ВТБ представил пьесу «Инфляция, или сон в зимнюю ночь» об инфляции, ее целевом уровне, российской экономике, действиях Банка России по мотивам комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».
«Полагаю, что летом 2025 г. между ЦБ и исполнительной властью заключен негласный пакт. Его возможные пункты: таргет по инфляции 4% неизменен, таргет достигнут не только когда наблюдаются принты инфляции в районе таргета, но и заякорены инфляционные ожидания, временная точка достижения таргета имеет подчиненное значение», – рассказал РБК заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.
Он также рассказал, что пунктами «пакта» могут быть сохранение Центробанком жесткой ДКП и фиксации в качестве фактора ее изменения месячного прироста кредитного портфеля юрлиц банковского сектора, что отражается в тексте пьесы.
«Считаю, что нужно признать хотя бы наличие проблемы курсообразования рубля. За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что «курс ненастоящий». Все внешние торговые партнеры страны – Залив, Китай, Индия, имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием»», – сказал Пьянов изданию.
По его мнению, альтернативой плавающему курсу рубля сейчас может стать плавающий валютный коридор.
1 декабря глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что рассчитывает на незначительное снижение ключевой ставки Банка России до конца 2025 г. Он выразил мнение, что в экономике появились факторы, чтобы ставку не снижать или снижать медленно. Костин подчеркнул, что показатель инфляции ниже 7% говорит в пользу снижения ставки. К концу 2026 г., по его словам, ставка должна быть на уровне 12–13%.