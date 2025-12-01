Костин дал прогноз по ключевой ставке ЦБ
Глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что рассчитывает на незначительное снижение ключевой ставки Банка России до конца 2025 г.
По его мнению, появились факторы, чтобы ставку не снижать или снижать медленно, а тенденции на повышение быть не должно. Показатель инфляции ниже 7% говорит в пользу снижения ставки. Костин указал, что к концу 2026 г. ставка должна быть на уровне 12-13%.
Он пояснил, что высокая ставка плохо влияет на экономическую активность, а повышение налогов плохо влияет на бизнес. В то же время бюджету необходиму деньги, и пока другое средство повышения доходов не найдено. Рост налогов вместе с высокой ставкой будет снижать деловую активность в России в дальнейшем и в конечном итоге может привести к сокращению налоговых поступлений. Глава банка добавил, что в периоды управляемого охлаждения особенно выявляется неэффективность предприятий.
«На примере судостроения, которым ВТБ управляет, мы видим устаревшие технологии. С учетом того, что размещение производственных мощностей делалось преимущественно в 30-40 гг. прошлого века, не всегда оно эффективно. Первое предприятие, стоявшее без заказов, передаем в Хабаровском крае губернатору, он готов забрать. Есть пара предприятий, которые не обеспечены заказами, и нет смысла их держать», – подчеркнул Костин.
Он добавил, что если стремится к эффективной экономике, нужно повышать производительность труда. В ОСК технологические процессы заменяются на современные, что даст возможность нарастить производительность и в итоге позволит увеличить долю России на мировом рынке судостроения. Сейчас она составляет 0,1%.
24 октября совет директоров Центробанка на заседании опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. и по июнь 2025 г. она была на уровне 21%. Регулятор сохранил нейтральный сигнал и заверил, что будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, которая нужна для возвращения инфляции к цели.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозируют ключевую ставку от 16 до 16,5% на конец текущего года.