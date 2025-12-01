Костин дал прогноз по ключевой ставке ЦБ

Он пояснил, что высокая ставка плохо влияет на экономическую активность, а повышение налогов плохо влияет на бизнес. В то же время бюджету необходиму деньги, и пока другое средство повышения доходов не найдено. Рост налогов вместе с высокой ставкой будет снижать деловую активность в России в дальнейшем и в конечном итоге может привести к сокращению налоговых поступлений. Глава банка добавил, что в периоды управляемого охлаждения особенно выявляется неэффективность предприятий.