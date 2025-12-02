Газета
Главная / Финансы /

Пьянов описал плавающий курс рубля в пьесе как «безумные качели»

Ведомости

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов написал пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь» о ситуации с курсом рубля в России, передает РБК. В произведении формирование курса описывается метафорой «безумные качели».

Один из действующих лиц пьесы «Эльф в синих штанишках» говорит:

Курс наш – безумные качели:

То семьдесят, то сто при нефти сорок.

Неактуальны ваши прошлые модели,

Узрите берега – спадет с рубля весь морок!

Среди других действующих лиц пьесы от Пьянова – повелитель духов Оберон, покровительница фей Титания, а также падший дух и бывшая добродетель Инфляция.

Пьянов считает, что следует признать «хотя бы наличие проблемы курсообразования рубля». В пример он привел «всех внешних торговых партнеров» России, которые имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием».

«Ставим вопрос – по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях?» – сказал он.

В России сейчас отмечают укрепление курса национальной валюты. Глава ВТБ Андрей Костин говорил 1 декабря, что укрепление рубля не связано с продажей валюты нефтяным компаниям перед вступлением в действие антироссийских санкций. На это влияют несколько факторов, среди которых низкий импорт.

