Пьянов описал плавающий курс рубля в пьесе как «безумные качели»
Один из действующих лиц пьесы «Эльф в синих штанишках» говорит:
Курс наш – безумные качели:
То семьдесят, то сто при нефти сорок.
Неактуальны ваши прошлые модели,
Узрите берега – спадет с рубля весь морок!
Среди других действующих лиц пьесы от Пьянова – повелитель духов Оберон, покровительница фей Титания, а также падший дух и бывшая добродетель Инфляция.
Пьянов считает, что следует признать «хотя бы наличие проблемы курсообразования рубля». В пример он привел «всех внешних торговых партнеров» России, которые имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием».
«Ставим вопрос – по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях?» – сказал он.
В России сейчас отмечают укрепление курса национальной валюты. Глава ВТБ Андрей Костин говорил 1 декабря, что укрепление рубля не связано с продажей валюты нефтяным компаниям перед вступлением в действие антироссийских санкций. На это влияют несколько факторов, среди которых низкий импорт.