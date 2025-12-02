Пьянов описал плавающий курс рубля в пьесе как «безумные качели»

В России сейчас отмечают укрепление курса национальной валюты. Глава ВТБ Андрей Костин говорил 1 декабря, что укрепление рубля не связано с продажей валюты нефтяным компаниям перед вступлением в действие антироссийских санкций. На это влияют несколько факторов, среди которых низкий импорт.