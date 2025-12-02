Костин поддержал пьесу Пьянова о проблеме курса рубля

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме сказал, что крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ. По его словам, все крупнейшие проекты сейчас экспортоориентированы, а объем экспорта, по оценкам, в ближайшее время составит от $50 млрд до $70 млрд дополнительного экспорта в год.