Костин поддержал пьесу Пьянова о проблеме курса рубля
«Я послушал, я поддерживаю», – сказал он.
В пьесе курс рубля оценивается как «безумные качели». Пьянов считает, что следует признать «хотя бы наличие проблемы курсообразования рубля».
Глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме сказал, что крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ. По его словам, все крупнейшие проекты сейчас экспортоориентированы, а объем экспорта, по оценкам, в ближайшее время составит от $50 млрд до $70 млрд дополнительного экспорта в год.