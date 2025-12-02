Газета
Костин поддержал пьесу Пьянова о проблеме курса рубля

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин выразил поддержку необходимости признать проблему с плавающим курсом рубля, о которой заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в своей пьесе «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь». Об этом он сообщил в кулуарах инвестфорума ВТБ «Россия зовет!».

«Я послушал, я поддерживаю», – сказал он.

В пьесе курс рубля оценивается как «безумные качели». Пьянов считает, что следует признать «хотя бы наличие проблемы курсообразования рубля».

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме сказал, что крепкий рубль в результате большого положительного торгового баланса является вызовом для экономики РФ. По его словам, все крупнейшие проекты сейчас экспортоориентированы, а объем экспорта, по оценкам, в ближайшее время составит от $50 млрд до $70 млрд дополнительного экспорта в год.

