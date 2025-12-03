Газета
Финансы

Представительство Банка России начало работу в Мумбаи

Ведомости

Банк России открыл представительство в Мумбаи (Индия), сообщается на сайте регулятора.

«Представительство в Мумбаи, финансовой столице Индии, будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора РФ на одном из ключевых международных направлений», – подчеркнули представители ЦБ.

Они также отметили, что представительство будет связывать регуляторы двух стран, как и участников рынка России и Индии. Кроме того, оно сформирует условия для взаимовыгодного сотрудничества государств.

О планах ЦБ открыть представительство в Мумбаи ТАСС писал 26 ноября. Отмечалось, что курировать новое подразделение будет первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, в зону ответственности которого также входит работа представительства регулятора в Китае.

