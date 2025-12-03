Газета
Минфин допустил изменение программы долгосрочных сбережений

Ведомости

Минфин рассматривает возможность внесения изменений в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков, передает ТАСС.

«Возможно, нужны будут точечные изменения, чтобы именно часть софинансирования обналичивать нельзя было. Мы на это сейчас смотрим», – сказал он на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Чебесков отметил, что изначальная цель такой господдержки заключалась в формировании долгосрочных накоплений граждан.

Программа долгосрочных сбережений появилась в России в январе 2024 г. Чтобы начать формировать сбережения через ПДС, гражданину необходимо заключить договор с НПФ – они являются операторами программы.

Размер господдержки зависит от дохода и суммы взноса. Чтобы получить максимальную надбавку в 36 000 руб., нужно внести 36 000 при доходе до 80 000 руб., 72 000 при доходе 80 000–150 000 руб. и 144 000 руб., если доходы превышают 150 000 руб.

В августе этого года государство начало перечислять негосударственным пенсионным фондам (НПФ) софинансирование по ПДС. Конечными получателями денег от государства станут около 2,6 млн граждан, которые получат в общей сложности почти 52 млрд руб., сообщали в Минфине.

