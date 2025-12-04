Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ВТБ открыл новый флагманский офис в Нью-Дели

Ведомости

ВТБ открыл флагманский офис в Нью-Дели. В открытии офиса участвовали глава банка Андрей Костин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и высокопоставленные индийские гости.

Открытие офиса состоялось в годовщину присутствия банка в Индии. Представительство в Нью-Дели было открыто в 2005 г. Через три года финансовая организация получила полноценную банковскую лицензию. ВТБ был первым российским банком, который вышел на индийский рынок.

Силуанов указал на рост объема торговли, инвестиций и контактов между Россией и Индией. По его словам, доля расчетов между странами в национальных валютах превысила 96%. Открытие флагманского офиса филиала ВТБ в Нью-Дели будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема, считает министр.

«Лидеры наших стран поставили цель: довести товарооборот до $100 млрд к 2030 г. Это значит, нужно дальше наращивать торговлю, решать задачи по ее диверсификации и сбалансированности. Уверен, новый офис ВТБ активно включится в эту работу и продолжит снимать барьеры для развития бизнеса», – подчеркнул Решетников.

Сейчас на базе филиала ВТБ в Индии обслуживаются прямые корреспондентские счета в рупиях и рублях, а также специальные VOSTRO-счета, что упрощает проведение внешнеторговых расчетов компаний стран. Банк был и инициатором перевода расчетов в нацвалюты. Финансовая организация в 2024 г. открыла первый специальный счет для операций по лицензии Foreign Portfolio Investor (FPI), что дало российским инвесторам доступ к одному из самых быстрорастущих финансовых рынков мира. В прошлом году ВТБ также запустил переводы me2me из РФ в Индию.

4 декабря Костин заявил ТАСС, что ВТБ направил заявку на открытие следующего офиса в Мумбаи и собирается открывать представительства финансовой организации в других индийских городах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь