ВТБ открыл новый флагманский офис в Нью-Дели
ВТБ открыл флагманский офис в Нью-Дели. В открытии офиса участвовали глава банка Андрей Костин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и высокопоставленные индийские гости.
Открытие офиса состоялось в годовщину присутствия банка в Индии. Представительство в Нью-Дели было открыто в 2005 г. Через три года финансовая организация получила полноценную банковскую лицензию. ВТБ был первым российским банком, который вышел на индийский рынок.
Силуанов указал на рост объема торговли, инвестиций и контактов между Россией и Индией. По его словам, доля расчетов между странами в национальных валютах превысила 96%. Открытие флагманского офиса филиала ВТБ в Нью-Дели будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема, считает министр.
«Лидеры наших стран поставили цель: довести товарооборот до $100 млрд к 2030 г. Это значит, нужно дальше наращивать торговлю, решать задачи по ее диверсификации и сбалансированности. Уверен, новый офис ВТБ активно включится в эту работу и продолжит снимать барьеры для развития бизнеса», – подчеркнул Решетников.
Сейчас на базе филиала ВТБ в Индии обслуживаются прямые корреспондентские счета в рупиях и рублях, а также специальные VOSTRO-счета, что упрощает проведение внешнеторговых расчетов компаний стран. Банк был и инициатором перевода расчетов в нацвалюты. Финансовая организация в 2024 г. открыла первый специальный счет для операций по лицензии Foreign Portfolio Investor (FPI), что дало российским инвесторам доступ к одному из самых быстрорастущих финансовых рынков мира. В прошлом году ВТБ также запустил переводы me2me из РФ в Индию.
4 декабря Костин заявил ТАСС, что ВТБ направил заявку на открытие следующего офиса в Мумбаи и собирается открывать представительства финансовой организации в других индийских городах.