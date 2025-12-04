ВТБ открыл новый флагманский офис в Нью-Дели

Сейчас на базе филиала ВТБ в Индии обслуживаются прямые корреспондентские счета в рупиях и рублях, а также специальные VOSTRO-счета, что упрощает проведение внешнеторговых расчетов компаний стран. Банк был и инициатором перевода расчетов в нацвалюты. Финансовая организация в 2024 г. открыла первый специальный счет для операций по лицензии Foreign Portfolio Investor (FPI), что дало российским инвесторам доступ к одному из самых быстрорастущих финансовых рынков мира. В прошлом году ВТБ также запустил переводы me2me из РФ в Индию.