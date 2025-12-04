Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силуанов: Россия и Индия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

Ведомости

Расчеты между Россией и Индией почти полностью проходят в национальных валютах, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на церемонии открытия нового офиса банка ВТБ.

«Видим ежегодное увеличение почти в два раза и более объемов международных расчетов между нашими странами», – добавил он (цитата по ТАСС).

Силуанов также отметил, что между российской и индийской сторонами увеличивается объем торговли, инвестиций и туристических поездок.

4 декабря председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и Силуанов открыли новый флагманский офис банка в Нью-Дели, сообщили «РИА Новости».

25 ноября министр финансов РФ сообщил, что с основными торговыми партнерами БРИКС Россия рассчитывается в национальных валютах. Он отметил, что в настоящее время доллар ненадежен и РФ не применяет его. При этом тема формирования системы трансграничных расчетов в объединении идет «достаточно вязко», так как не все «готовы в нее включаться».

4-5 декабря состоится государственный визит президента России Владимира Путина в Индию. Его пригласил лично индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её