Силуанов: Россия и Индия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

25 ноября министр финансов РФ сообщил, что с основными торговыми партнерами БРИКС Россия рассчитывается в национальных валютах. Он отметил, что в настоящее время доллар ненадежен и РФ не применяет его. При этом тема формирования системы трансграничных расчетов в объединении идет «достаточно вязко», так как не все «готовы в нее включаться».