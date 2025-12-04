Силуанов: Россия и Индия почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах
Расчеты между Россией и Индией почти полностью проходят в национальных валютах, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на церемонии открытия нового офиса банка ВТБ.
«Видим ежегодное увеличение почти в два раза и более объемов международных расчетов между нашими странами», – добавил он (цитата по ТАСС).
Силуанов также отметил, что между российской и индийской сторонами увеличивается объем торговли, инвестиций и туристических поездок.
4 декабря председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и Силуанов открыли новый флагманский офис банка в Нью-Дели, сообщили «РИА Новости».
25 ноября министр финансов РФ сообщил, что с основными торговыми партнерами БРИКС Россия рассчитывается в национальных валютах. Он отметил, что в настоящее время доллар ненадежен и РФ не применяет его. При этом тема формирования системы трансграничных расчетов в объединении идет «достаточно вязко», так как не все «готовы в нее включаться».
4-5 декабря состоится государственный визит президента России Владимира Путина в Индию. Его пригласил лично индийский премьер-министр Нарендра Моди.