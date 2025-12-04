ЦБ установил курс доллара ниже 77 рублей впервые с мая 2023 года
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 76,97 руб. Это на 0,98 руб. меньше предыдущего значения. Ниже официальный курс доллара не был с 12 мая 2023 г.
Курс евро понизился на 0,69 руб. и составил 89,90 руб. Юань подешевел на 0,13 руб. и достиг 10,85 руб.
2 декабря глава ВТБ Андрей Костин допустил ослабление доллара до чуть более чем 90 руб. в 2026 г. Среди факторов, которые повлияют на снижение курса, он перечислил уменьшение внебюджетной продажи валюты со стороны Центробанка и сокращение доходов бюджета за счет снижения цен на нефть и увеличения дисконтов. При этом Костин выразил мнение, что небольшое ослабление рубля не является негативным явлением.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что в ближайшие полгода доллар продолжит слабеть относительно мировых валют. Этому будут способствовать вероятное продолжение снижения ставок ФРС, мотивированное замедлением экономического роста США, давление на регулятора со стороны Белого дома и прогнозируемое смягчение политики ликвидности.