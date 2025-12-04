ЦБ установил курс доллара ниже 77 рублей впервые с мая 2023 года

2 декабря глава ВТБ Андрей Костин допустил ослабление доллара до чуть более чем 90 руб. в 2026 г. Среди факторов, которые повлияют на снижение курса, он перечислил уменьшение внебюджетной продажи валюты со стороны Центробанка и сокращение доходов бюджета за счет снижения цен на нефть и увеличения дисконтов. При этом Костин выразил мнение, что небольшое ослабление рубля не является негативным явлением.