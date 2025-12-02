Газета
Финансы

Костин: в 2026 году доллар будет стоить больше 90 рублей

Ведомости

В 2026 г. возможно ослабление доллара до чуть более чем 90 руб. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 1».

Среди факторов, которые повлияют на снижение курса, он назвал уменьшение внебюджетной продажи валюты со стороны Банка России и сокращение доходов бюджета за счет снижения цен на нефть и увеличения дисконтов.

Вместе с тем глава ВТБ считает, что небольшое ослабление рубля не является негативным явлением. По его словам, это будет иметь положительный эффект для экспортеров и бюджета.

Орешкин назвал утильсбор одним из факторов для более крепкого рубля

Экономика / Налоги и сборы

Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляли, что в ближайшие полгода доллар продолжит слабеть относительно мировых валют. Этому будут способствовать вероятное продолжение снижения ставок ФРС, мотивированное замедлением экономического роста США, давление на регулятора со стороны Белого дома, а также прогнозируемое смягчение политики ликвидности, полагают аналитики.

1 декабря Костин говорил, что укрепление рубля не связано с продажей валюты нефтяным компаниям перед вступлением в действие антироссийских санкций. На это влияют несколько факторов, среди которых низкий импорт.

