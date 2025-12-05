ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре выросли до 500 млрд рублей

По оценкам экспертов, всего с начала года объем выданной ипотеки в России составил более 3,6 трлн руб. Несмотря на активное восстановление сегмента в последние месяцы, показатель на 20% ниже, чем годом ранее. Основным драйвером остается семейная ипотека, чья доля в объеме продаж за месяц достигла 68%. Банк прогнозирует, что всего в 2025 г. в стране будет выдано 4,2 трлн руб. жилищных кредитов против 4,8 трлн руб. в 2024 г.