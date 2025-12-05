ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре выросли до 500 млрд рублей
Российские банки в ноябре 2025 г. выдали около 500 млрд руб. ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре текущего года, и более чем 90% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщили «Ведомостям» в ВТБ.
По оценкам экспертов, всего с начала года объем выданной ипотеки в России составил более 3,6 трлн руб. Несмотря на активное восстановление сегмента в последние месяцы, показатель на 20% ниже, чем годом ранее. Основным драйвером остается семейная ипотека, чья доля в объеме продаж за месяц достигла 68%. Банк прогнозирует, что всего в 2025 г. в стране будет выдано 4,2 трлн руб. жилищных кредитов против 4,8 трлн руб. в 2024 г.
«После падения почти на 40% в 2024 г., сжатие рынка в 2025 г., по нашим оценкам, замедлится до 13%, а в следующем году мы прогнозируем уже его рост», – заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Ожидается, что в 2026 г. выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть до порядка 5,3 трлн руб. Соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета: на один рыночный кредит будет приходиться один льготный вместо трех в настоящий момент.
27 ноября заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния рассказал, что площадь проданной жилой недвижимости снизилась на 10% с января по октябрь 2025 г. относительно 10 месяцев 2024 г. Всего продажи жилья за указанный период составили почти 4 трлн руб. По его словам, такая динамика нормальна, так как в предыдущем отчетном периоде на рынке наблюдался «ажиотажный спрос перед завершением массовой льготной ипотеки».