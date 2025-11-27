Площадь проданного жилья в России сократилась на 10% за 10 месяцев
Площадь проданной жилой недвижимости сократилась на 10% в период с января по октябрь 2025 г. в сравнении с 10 месяцами 2024 г., заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции по обзору финансовой стабильности за II–III кварталы 2025 г. Текст его выступления опубликован на сайте регулятора.
«Продажи жилья за 10 месяцев составили почти 4 трлн руб. Это сопоставимо с показателями последних двух лет. Если мы говорим о квадратных метрах, то продажи сократились на 10% к прошлому году», – сказал Габуния.
Он пояснил, что такая динамика нормальна, потому что в предыдущем отчетном периоде на рынке наблюдался «ажиотажный спрос перед завершением массовой льготной ипотеки». Кроме того, зампред ЦБ отметил, что уровень распроданности жилья, которое находится на этапе строительства, в России остается «приемлемым» (32%). В некоторых регионах, по словам Габунии, фиксируется избыток предложения.
21 ноября стало известно, что продажи квартир в новостройках в российских городах с населением более 500 000 человек в октябре выросли на 21% относительно предыдущего месяца. По данным компании «Циан», за это время там было зарегистрировано 44 400 договоров купли-продажи. Похожие цифры приводит и «Авито недвижимость»: число сделок с первичным жильем в крупных городах за этот же период увеличилось на 24% в месячном и на 47% в годовом выражении.