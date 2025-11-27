Площадь проданного жилья в России сократилась на 10% за 10 месяцев

21 ноября стало известно, что продажи квартир в новостройках в российских городах с населением более 500 000 человек в октябре выросли на 21% относительно предыдущего месяца. По данным компании «Циан», за это время там было зарегистрировано 44 400 договоров купли-продажи. Похожие цифры приводит и «Авито недвижимость»: число сделок с первичным жильем в крупных городах за этот же период увеличилось на 24% в месячном и на 47% в годовом выражении.