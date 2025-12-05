Газета
Финансы

ЦБ Индии снизил ключевую ставку до 5,25%

Ведомости

Резервный банк Индии (RBI) по итогам заседания снизил ключевую ставку РЕПО на 25 б. п. – до 5,25% годовых. Регулятор одновременно предпринял меры по увеличению ликвидности банковского сектора, оставив возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, сообщает Reuters.

RBI улучшил прогноз роста экономики на 2025–2026 финансовый год (начался в апреле) до 7,3% вместо ожидавшихся ранее 6,8%. Прогноз по инфляции снижен до 2% с прежних 2,6%.

Экономист Elara Securities Гарима Капур считает вероятным новое снижение ставки, отмечая, что «нет никаких признаков перегрева экономики».

3 декабря сообщалось, что в Мумбаи открылось представительство Банка России. В ЦБ подчеркнули, что офис в финансовой столице Индии будет усиливать взаимодействие регуляторов двух стран и создавать условия для расширения сотрудничества между участниками финансовых рынков России и Индии.

