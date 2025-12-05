ЦБ Индии снизил ключевую ставку до 5,25%

3 декабря сообщалось, что в Мумбаи открылось представительство Банка России. В ЦБ подчеркнули, что офис в финансовой столице Индии будет усиливать взаимодействие регуляторов двух стран и создавать условия для расширения сотрудничества между участниками финансовых рынков России и Индии.