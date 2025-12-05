Аксаков посчитал стабилизацию рынка причиной ослабления валютных ограничений

Банк России принял решение снять лимиты на переводы валюты за границу, которые были введены для российских граждан и физлиц-нерезидентов дружественных стран, с 8 декабря 2025 г. При этом регулятор отметил, что до 7 июня 2026 г. продолжит действовать запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран.