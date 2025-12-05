Аксаков посчитал стабилизацию рынка причиной ослабления валютных ограничений
Возможности для отмены ограничений ЦБ, которые были установлены в 2022 г., появились после стабилизации ситуации на финансовом рынке, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Сейчас ситуация полностью стабилизировалась на финансовом рынке. Взаиморасчеты осуществляются практически в онлайн режиме в очень короткие сроки, по крайней мере, с дружественными странами. Появилась возможность отменить ограничения, установленные в 2022 г.», – отметил он.
По словам Аксакова, давление иностранных санкций позволило найти новые альтернативы финансовых взаиморасчетов. Он рассказал, что имеется в виду в том числе использование современных цифровых технологий. Работа в этой области, добавил парламентарий, будет продолжена для ускорения и повышения качества расчетов без комиссий.
Банк России принял решение снять лимиты на переводы валюты за границу, которые были введены для российских граждан и физлиц-нерезидентов дружественных стран, с 8 декабря 2025 г. При этом регулятор отметил, что до 7 июня 2026 г. продолжит действовать запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран.