ЦБ решил снять для россиян ограничения на перевод валюты за рубеж

При этом до 7 июня 2026 г. будет сохранен запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран. Нерезиденты из недружественных стран вправе переводить за границу зарплату. Указанные запреты не распространяются на операции по переводу денег иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.