ЦБ решил снять для россиян ограничения на перевод валюты за рубеж

ЦБ решил снять для россиян ограничения на перевод валюты за рубежДля юрлиц из недружественных стран запрет сохраняется
Центральный Банк России с 8 декабря 2025 г. снимет лимиты на переводы валюты за границу, введенные для российских граждан и физлиц-нерезидентов дружественных стран.
Регулятор объяснил это решение стабильной ситуацией на валютном рынке.
При этом до 7 июня 2026 г. будет сохранен запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран. Нерезиденты из недружественных стран вправе переводить за границу зарплату. Указанные запреты не распространяются на операции по переводу денег иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.
Банки из недружественных стран могут проводить операции в рублях через корреспондентские счета в российских банках при условии, что счета плательщика и получателя открыты за пределами РФ.
До 8 декабря 2025 г. россияне и физлица-нерезиденты дружественных стран могут переводить за рубеж не более $1 млн в месяц (или эквивалент в иной валюте) на счета в иностранных банках. Для переводов через системы денежных переводов действует лимит $10 000 в месяц. Размер определяется по официальному курсу на дату поручения банку. Действие соответствующих ограничений ЦБ продлил в сентябре.
Ограничения для физлиц на переводы за рубеж были введены в марте 2022 г. За границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, а в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно. В июне Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.
4 декабря 2025 г. ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 76,97 руб. Ниже официальный курс доллара не был с 12 мая 2023 г. 2 декабря «Ведомости» писали, что с начала года рубль укрепился на 24,05%. В первый день текущего года после праздников, 10 января, курс составлял 102,29 руб./$.