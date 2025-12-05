Газета
ЦБ: создание мобильного приложения для цифрового рубля не планируется

Ведомости

Банк России не планирует создавать отдельное мобильное приложение для операций с цифровым рублем. Новый инструмент будет интегрирован в существующие банковские приложения. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале.

По словам представителей ЦБ, отказ от разработки отдельного сервиса связан с несколькими причинами. Прежде всего, это сохранение привычного для граждан и бизнеса пользовательского опыта.

Цифровой рубль станет частью уже используемых банковских интерфейсов. Такое решение позволит получить доступ к новому функционалу без необходимости осваивать новые приложения, отметили в банке.

ЦБ также напомнил, что цифровой рубль не предназначен для инвестирования или получения пассивного дохода: его не нужно покупать на бирже, и проценты на остаток по счету начисляться не будут.

«Цифровой рубль – это цифровая форма нашей национальной валюты, которую можно будет использовать <...> для платежей и переводов. <...> чтобы им распоряжаться, специальных знаний не потребуется. Распоряжайтесь так же, как и наличными в кошельке, когда это удобно и нужно», – сказано в публикации.

