ЦБ: создание мобильного приложения для цифрового рубля не планируется

«Цифровой рубль – это цифровая форма нашей национальной валюты, которую можно будет использовать <...> для платежей и переводов. <...> чтобы им распоряжаться, специальных знаний не потребуется. Распоряжайтесь так же, как и наличными в кошельке, когда это удобно и нужно», – сказано в публикации.