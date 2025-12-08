ЦБ РФ обяжет банки привязывать счета клиентов к их ИНН

Полякова уточнила, что если раньше банки не были обязаны фиксировать ИНН как необходимый реквизит счета, то теперь такое требование будет установлено. Банкам предстоит самостоятельно дособирать недостающие сведения. При этом у кредитных организаций уже есть доступ к инструментам ФНС России, которые позволяют определить ИНН клиента, не запрашивая информацию у самого гражданина.