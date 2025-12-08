ЦБ РФ обяжет банки привязывать счета клиентов к их ИНН
По ее словам, индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для открытия счета физическому лицу, и это коснется как новых, так и уже существующих счетов.
Полякова уточнила, что если раньше банки не были обязаны фиксировать ИНН как необходимый реквизит счета, то теперь такое требование будет установлено. Банкам предстоит самостоятельно дособирать недостающие сведения. При этом у кредитных организаций уже есть доступ к инструментам ФНС России, которые позволяют определить ИНН клиента, не запрашивая информацию у самого гражданина.
Как пояснила зампред ЦБ, данная привязка требуется для функционирования новой платформы «Антидроп», запланированной к запуску в середине 2027 г. По мнению регулятора, идентификатором клиента в этой системе должен стать ИНН, поскольку банки давно применяют его в работе и имеют соответствующий опыт. Банковский сектор в ходе опросов подтвердил ЦБ обоснованность такого подхода.
13 ноября директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил «РИА Новости», что ЦБ будет применять дифференцированный подход в отношении дропперов. По его словам, этот вопрос уже прорабатывается.