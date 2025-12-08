Обновленное приложение «Сбера» появилось в App Store
Новое приложение «Сбера» «Финансы онлайн» снова доступно в App Store, сообщили в кредитной организации.
В банке обратили внимание, что в предыдущий раз приложение для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов. В связи с этим пользователям рекомендуется установить обновление как можно быстрее. Для этого необходимо использовать исключительно ссылки из официальных каналов «Сбера», подчеркнули в финорганизации.
Отмечается также, что авторизоваться в «Финансы онлайн» можно через предыдущие версии приложений банка.
В обновленной версии приложения улучшена работа бесконтактной оплаты «Вжух» – технология безопасна и работает даже при отсутствии интернета. Для ее применения нужно включить на смартфоне Bluetooth и воспользоваться новыми терминалами «Сбера». Кроме того, в меню «Платежи» есть разделы «Дом», «Авто» и «Близкие» для оплаты ЖКУ, налогов, помощи родственникам с платежами и контроля расходов, а также оформления продуктов с семейным доступом. В приложении также доступна функция «Гигачат» для ответов на вопросы в поиске.