Обновленное приложение «Сбера» появилось в App Store

В обновленной версии приложения улучшена работа бесконтактной оплаты «Вжух» – технология безопасна и работает даже при отсутствии интернета. Для ее применения нужно включить на смартфоне Bluetooth и воспользоваться новыми терминалами «Сбера». Кроме того, в меню «Платежи» есть разделы «Дом», «Авто» и «Близкие» для оплаты ЖКУ, налогов, помощи родственникам с платежами и контроля расходов, а также оформления продуктов с семейным доступом. В приложении также доступна функция «Гигачат» для ответов на вопросы в поиске.