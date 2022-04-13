Google убрал приложение Сбербанка из Google Play
«Из-за введенных санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что приложение можно скачать на официальном сайте банка. Также операции можно проводить через web-версию приложения. В «Сбере» подчеркнули, что системы и инфраструктура банка работают в штатном режиме, а средства клиентов находятся в безопасности.
6 апреля США ввели новые санкции в отношении Сбербанка: активы банка будут заморожены, а гражданам и компаниям США запретят вести бизнес с кредитной организацией. Контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля. США 24 февраля ввели в отношении организации более «мягкие» санкции, предписав всем финансовым институтам страны закрыть корсчета в банке в течение 30 дней и перестать проводить любые транзакции с участием банка и его 25 «дочек».