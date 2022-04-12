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Российские банки предложат клиентам перейти из iOS-приложений на мобильные версии сайтов

Обойти санкционные блокировки на продуктах Apple иначе затруднительно
Марина Тюняева (Бочкарёва) Наталья Заруцкая
Российские банки предложат клиентам перейти из iOS-приложений на мобильные версии сайтов / Евгений Разумный / Ведомости

Попавшие под западные санкции российские банки активно разрабатывают мобильные версии своих сайтов. Это станет ответом на блокировки мобильных приложений для смартфонов в продуктах Apple на iOS, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты и участники рынка.

Во вторник о невозможности скачать или обновить свое приложение в iOS сообщил «Сбер». Это произошло «в связи с введенными санкциями» в отношении банка, сообщал банк в своем заявлении. Для продолжения использования сервисов банка компания предложила «использовать веб-версию «Сбербанк онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных