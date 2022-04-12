Российские банки предложат клиентам перейти из iOS-приложений на мобильные версии сайтов

Российские банки предложат клиентам перейти из iOS-приложений на мобильные версии сайтовОбойти санкционные блокировки на продуктах Apple иначе затруднительно
Попавшие под западные санкции российские банки активно разрабатывают мобильные версии своих сайтов. Это станет ответом на блокировки мобильных приложений для смартфонов в продуктах Apple на iOS, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты и участники рынка.
Во вторник о невозможности скачать или обновить свое приложение в iOS сообщил «Сбер». Это произошло «в связи с введенными санкциями» в отношении банка, сообщал банк в своем заявлении. Для продолжения использования сервисов банка компания предложила «использовать веб-версию «Сбербанк онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств.
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