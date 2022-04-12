Российские банки предложат клиентам перейти из iOS-приложений на мобильные версии сайтов

Во вторник о невозможности скачать или обновить свое приложение в iOS сообщил «Сбер». Это произошло «в связи с введенными санкциями» в отношении банка, сообщал банк в своем заявлении. Для продолжения использования сервисов банка компания предложила «использовать веб-версию «Сбербанк онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств.