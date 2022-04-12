Apple убрала приложение «Сбербанк онлайн» из App Store

В банке напомнили, что клиенты могут использовать web-версию «Сбербанк онлайн», чтобы проводить все необходимые операции. В банке отметили, что система и инфраструктура Сбера работает в штатном режиме, а средства клиентов находятся в безопасности. «Тем не менее просим клиентов соблюдать бдительность и устанавливать приложения "Сбера" только по ссылкам, указанным на официальном сайте www.sberbank.ru», — подчеркнули в пресс-службе.