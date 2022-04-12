Apple убрала приложение «Сбербанк онлайн» из App Store
Приложение «Сбербанк онлайн» больше недоступно для скачивания и обновления в магазине приложений AppStore из-за санкций, сообщила пресс-служба банка. Уже установленное приложение работает на iOS без ограничений. Приложение банка в Google Play доступно для скачивания.
«Из-за введённых санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка», — говорится в сообщении.
В банке напомнили, что клиенты могут использовать web-версию «Сбербанк онлайн», чтобы проводить все необходимые операции. В банке отметили, что система и инфраструктура Сбера работает в штатном режиме, а средства клиентов находятся в безопасности. «Тем не менее просим клиентов соблюдать бдительность и устанавливать приложения "Сбера" только по ссылкам, указанным на официальном сайте www.sberbank.ru», — подчеркнули в пресс-службе.
6 апреля США ввели новые санкции в отношении Сбербанка: активы банка будут заморожены, а гражданам и компаниям США запретят вести бизнес с кредитной организацией. Контрагенты должны завершить все отношения с банком до 13 апреля. США 24 февраля ввели в отношении организации более «мягкие» санкции, предписав всем финансовым институтам страны закрыть корсчета в банке в течение 30 дней и перестать проводить любые транзакции с участием банка и его 25 «дочек».