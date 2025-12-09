НБКИ: доля отказов на розничные кредиты достигла 82,6% в ноябре

По оценке банка, в 2025 г. продажи кредитов физлицам в РФ достигнут менее 10 трлн руб., что на четверть ниже, чем годом ранее. Из них ипотека и автокредиты составят 4,2 трлн руб. и 1,8 трлн руб. соответственно. На кредиты наличными придется около 3,6 трлн руб. Объем розничного кредитного портфеля на рынке увеличится на 4% и приблизится к 40,9 трлн руб.