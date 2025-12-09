НБКИ: доля отказов на розничные кредиты достигла 82,6% в ноябре
Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в ноябре 2025 г. выросла на 5,1 процентного пункта (п. п.) относительно такого же периода 2024 г. до 82,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с октябрем 2025 г. доля отказов по заявкам на розничные кредиты увеличилась на 0,4 п. п.
Среди 30 регионов – лидеров по заявкам на розничные кредиты наибольшие доли их отказов в ноябре зафиксированы в Кемеровской (84,4%), Новосибирской (84,2%) и Омской (84,2%) областях, Алтайском крае (83,8%) и Иркутской области (83,7%). Наименьшие доли отказов выявлены в Нижегородской (78,9%) и Воронежской (79,1%) областях, Удмуртии (79,4%) и Белгородской области (79,6%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 79,9% и 80,1% соответственно.
Самая серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на розничные кредиты в ноябре по сравнению с прошлым месяцем отмечена в Москве (+6,8 п. п.), Красноярском крае (+6,4 п. п.), Санкт-Петербурге (+6,2 п. п.), Самарской (+6,1 п. п.) и Московской (+5,9 п. п.) областях.
1 декабря старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин заявил, что розничный кредитный рынок в России возвращается на траекторию роста. По его прогнозам, в 2026 г. выдача кредитов может превысить планируемый результат 2025 г. на 32% и составить порядка 12,7 трлн руб.
По оценке банка, в 2025 г. продажи кредитов физлицам в РФ достигнут менее 10 трлн руб., что на четверть ниже, чем годом ранее. Из них ипотека и автокредиты составят 4,2 трлн руб. и 1,8 трлн руб. соответственно. На кредиты наличными придется около 3,6 трлн руб. Объем розничного кредитного портфеля на рынке увеличится на 4% и приблизится к 40,9 трлн руб.