Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев выросла на 8,5%

Чистые процентные доходы за 11 месяцев возросли на 17,3% и составили 2,8 трлн руб. В ноябре показатель вырос на 16,1%. Чистые комиссионные доходы сократились на 2,7% за 11 месяцев до 656,2 млрд руб. (-3,6% за месяц). Расходы на резервы и переоценка кредитов за 11 месяцев составили 491,3 млрд руб. и 42,5 млрд руб. в ноябре. Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,5% за 11 месяцев против 1,4% годом ранее. В ноябре показатель составил 1,4% (2,3% в прошлом году). Операционные расходы увеличились на 14,8% за 11 месяцев до 996,2 млрд руб. В ноябре показатель вырос на 16,3% до 96,7 млрд руб. Отношение расходов к доходам за 11 месяцев составило 28,7%.