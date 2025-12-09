Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 11 месяцев выросла на 8,5%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам 11 месяцев 2025 г. увеличилась на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 1,57 трлн руб. при рентабельности капитала в 22,5%.
В ноябре банк заработал 148,7 млрд руб. чистой прибыли (+26,8%). Рентабельность капитала составила 22,7%.
Число розничных клиентов с начала года возросло на 600 000 человек и составило 110,5 млн. Количество активных корпоративных клиентов увеличилось на 5,1% до 3,5 млн компаний. Средства физлиц выросли на 1,5% за месяц, или на 14% с начала года, до 31,2 трлн руб. без учета валютной переоценки. Средства юрлиц увеличились на 1,7% за месяц, или на 2,1% с начала года, и достигли 12,9 трлн руб.
Чистые процентные доходы за 11 месяцев возросли на 17,3% и составили 2,8 трлн руб. В ноябре показатель вырос на 16,1%. Чистые комиссионные доходы сократились на 2,7% за 11 месяцев до 656,2 млрд руб. (-3,6% за месяц). Расходы на резервы и переоценка кредитов за 11 месяцев составили 491,3 млрд руб. и 42,5 млрд руб. в ноябре. Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов составила 1,5% за 11 месяцев против 1,4% годом ранее. В ноябре показатель составил 1,4% (2,3% в прошлом году). Операционные расходы увеличились на 14,8% за 11 месяцев до 996,2 млрд руб. В ноябре показатель вырос на 16,3% до 96,7 млрд руб. Отношение расходов к доходам за 11 месяцев составило 28,7%.
Базовый и основной капитал выросли на 20,6% и 20,1% до 6,7 и 6,8 трлн руб. за месяц соответственно. Общий капитал увеличился на 2,7% и достиг 7,6 трлн руб. Коэффициенты достаточности базового и основного капитала возросли на 2,1 п. п. за месяц до 11,7% и 12,0% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала вырос на 0,5 п. п. за месяц до 13,2% на конец отчетного периода.
29 октября «Ведомости» писали, что Сбербанк обновил часть прогноза на 2025 г. Ожидания по стоимости риска не изменились и составляют около 1,5%, также банк сохранил прогноз ROE – более 22% и достаточности капитала группы Н20.0 – свыше 13,3%. Средняя чистая процентная маржа за год может превысить 5,9% против июльского прогноза в размере более 5,8%. Банк понизил прогноз по росту чистых комиссионных доходов на 2025 г. до 3–5% с 7–10%.
В корпоративном кредитовании Сбербанк сохранил прогноз по росту сектора на уровне 7–9%, но ожидает, что он будет расти быстрее рынка. Прогноз по темпам роста средств юрлиц за 2025 г. остался на уровне 2–4% для сектора и «Сбера». Банк также повысил прогноз темпов роста кредитования граждан и ожидает, что портфель сектора по итогам года прибавит 2–4%, в июле финансовая организация ожидала нулевую динамику.