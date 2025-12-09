Газета
ВТБ намерен открыть и модернизировать более 470 офисов в 2026 году

Ведомости

ВТБ планирует открыть и модернизировать более 470 офисов в 2026 г. Сейчас сеть банка насчитывает более 1800 отделений в российских регионах.

Член правления ВТБ Руслан Еременко уточнил, что в 2024 г. было реализовано 165 проектов, в текущем году – 440. Темпы развития инфраструктуры финансовой организации значительно опережают рынок. Банк вводит в эксплуатацию сотни тысяч квадратных метров новых площадей, включая крупные региональные офисы в Омске, Самаре, Владивостоке и других городах.

4 декабря ВТБ открыл флагманский офис в Нью-Дели. Открытие офиса состоялось в годовщину присутствия банка в Индии. Представительство в Нью-Дели было открыто в 2005 г. Через три года финансовая организация получила полноценную банковскую лицензию. ВТБ был первым российским банком, вышедшим на индийский рынок.

В этот же день председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк направил заявку на открытие следующего офиса в Мумбаи и намерен открывать свои представительства в других индийских городах.

