«Займер» планирует стать микрокредитной компанией

По законодательству, мера вступит в силу для компаний со статусом МФК с 1 марта 2026 г., со статусом МКК – с 1 марта 2027 г. Эксперты считают, что Единая биометрическая система (ЕБС) к весне 2026 г. не будет готова к широкому использованию бизнесом для массовой идентификации россиян, так как ее объем данных недостаточен для обеспечения нужд микрофинансового рынка, обслуживающего почти 15 млн граждан.