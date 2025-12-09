«Займер» планирует стать микрокредитной компанией
По законодательству, мера вступит в силу для компаний со статусом МФК с 1 марта 2026 г., со статусом МКК – с 1 марта 2027 г. Эксперты считают, что Единая биометрическая система (ЕБС) к весне 2026 г. не будет готова к широкому использованию бизнесом для массовой идентификации россиян, так как ее объем данных недостаточен для обеспечения нужд микрофинансового рынка, обслуживающего почти 15 млн граждан.
Полноценного инструмента получения подтвержденной записи в ЕБС в онлайн-режиме сейчас нет, поэтому заемщики МФК будут испытывать трудности в получении онлайн-займов. У заемщиков МКК такой проблемы не будет до марта 2027 г. В связи с этим «Займер» выбирает преимущество статуса МКК в расчете на изменения законодательства, пояснили в компании.
Группа собирается сохранить свою маржинальность за счет диалога с государством и диверсификации бизнеса. «Займер» купил банк и приступает к развитию транзакционного бизнеса на его основе. В ближайшее время компания собирается запустить ряд цифровых технологичных продуктов. Она также намерена развивать кредитование малого и среднего бизнеса, коллекторское агентство, платежные сервисы и другие финансовые технологии.
В июле «Займер» приобрел 100% акций «Евроальянса» из Иванова. На дне инвестора зампред правления банка Андрей Тарасов сообщил, что кредитная организация планирует сосредоточиться на транзакционном бизнесе и запустить четыре новых продукта. В частности, в декабре 2025 г. банк запустит электронные кошельки и комплексный продукт для МФО, который позволит делать автоматические выплаты и возврат займов, включая кредитные линии для кредиторов.