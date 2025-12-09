АСВ направит еще 869 млн рублей на расчеты с кредиторами банка ПТБ

Лицензия у ПТБ была аннулирована Банком России 15 апреля. Регулятор указывал, что кредитная организация более 18 месяцев фактически не осуществляла деятельность по управлению ценными бумагами, а также нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ. В регуляторе отмечали, что банк был хронически убыточным, а его собственники не предпринимали достаточных мер для улучшения ситуации.