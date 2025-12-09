Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

АСВ направит еще 869 млн рублей на расчеты с кредиторами банка ПТБ

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов направит еще 869 млн руб. на расчеты с кредиторами «Промтрансбанка» (ПТБ). Об этом говорится в сообщении АСВ в Telegram.

Выплаты начнутся 16 декабря 2025 г. Как уточняет агентство, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр, будут удовлетворены на 42,24% от установленной суммы. Общий объем таких требований составляет 5,8 млрд руб.

Увеличение процента достигнуто благодаря поступлению в конкурсную массу средств, полученных от продажи ценных бумаг и погашения задолженности заемщиков банка.

Лицензия у ПТБ была аннулирована Банком России 15 апреля. Регулятор указывал, что кредитная организация более 18 месяцев фактически не осуществляла деятельность по управлению ценными бумагами, а также нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ. В регуляторе отмечали, что банк был хронически убыточным, а его собственники не предпринимали достаточных мер для улучшения ситуации.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте