АСВ направит еще 869 млн рублей на расчеты с кредиторами банка ПТБ
Агентство по страхованию вкладов направит еще 869 млн руб. на расчеты с кредиторами «Промтрансбанка» (ПТБ). Об этом говорится в сообщении АСВ в Telegram.
Выплаты начнутся 16 декабря 2025 г. Как уточняет агентство, требования кредиторов первой очереди, включенные в реестр, будут удовлетворены на 42,24% от установленной суммы. Общий объем таких требований составляет 5,8 млрд руб.
Увеличение процента достигнуто благодаря поступлению в конкурсную массу средств, полученных от продажи ценных бумаг и погашения задолженности заемщиков банка.
Лицензия у ПТБ была аннулирована Банком России 15 апреля. Регулятор указывал, что кредитная организация более 18 месяцев фактически не осуществляла деятельность по управлению ценными бумагами, а также нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ. В регуляторе отмечали, что банк был хронически убыточным, а его собственники не предпринимали достаточных мер для улучшения ситуации.