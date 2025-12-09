РСА предложил запретить взыскание убытков сверх лимита ОСАГО

По словам Уфимцева, эти поправки планируется внести уже в текущую осеннюю сессию и страховщики рассчитывают на поддержку парламентариев. Они станут первым этапом более широкой реформы ОСАГО. Второй этап, намеченный на 2026 г., будет направлен на расширение применения натурального возмещения – ремонта автомобиля вместо выплаты денег.