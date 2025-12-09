РСА предложил запретить взыскание убытков сверх лимита ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил изменить законодательство об ОСАГО. Цель этого – защитить автовладельцев и сократить злоупотребления на рынке. Президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев рассказал об этом на круглом столе в Совете Федерации.
Страховщики хотят запретить взыскание убытков по Гражданскому кодексу сверх лимитов ОСАГО. Также они предлагают запретить цессию, чтобы автоюристы не могли перекупать права требования и обманывать граждан.
По словам Уфимцева, эти поправки планируется внести уже в текущую осеннюю сессию и страховщики рассчитывают на поддержку парламентариев. Они станут первым этапом более широкой реформы ОСАГО. Второй этап, намеченный на 2026 г., будет направлен на расширение применения натурального возмещения – ремонта автомобиля вместо выплаты денег.
Глава РСА отметил, что законопроект проходит доработку с учетом замечаний, поступивших в ходе обсуждений. Поэтому предлагается разделить изменения по приоритетности, чтобы первоочередные меры не откладывались.
Уфимцев также напомнил, что реформа возмещения ущерба по ОСАГО предполагает дополнительные выплаты гражданам, включая стоимость износа, если водитель самостоятельно организовал ремонт. Страховщики уверены, что предложенные изменения сделают систему ОСАГО более прозрачной и снизят риски недобросовестных практик.
В Госдуме ранее предложили изменить условия по ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами.