В ГД предложили изменить ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами

По словам депутата, аварии, связанные с пьяным вождением, отсутствием прав или побегом с места происшествия, даже если ущерб минимален, «уже не рядовое ДТП, а повод для жестких мер ответственности, в том числе материальных». Сейчас страховые компании имеют право, но не обязаны предъявлять таким водителям регрессивные требования – компенсировать ущерб потерпевшим, а затем взыскивать сумму с виновника через суд, даже если у него есть полис ОСАГО.