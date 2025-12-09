Газета
В ГД предложили изменить ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами

Ведомости

Подготовлен законопроект, предлагающий изменить условия по ОСАГО для виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Документ разработал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, аварии, связанные с пьяным вождением, отсутствием прав или побегом с места происшествия, даже если ущерб минимален, «уже не рядовое ДТП, а повод для жестких мер ответственности, в том числе материальных». Сейчас страховые компании имеют право, но не обязаны предъявлять таким водителям регрессивные требования – компенсировать ущерб потерпевшим, а затем взыскивать сумму с виновника через суд, даже если у него есть полис ОСАГО.

«Считаю, финансовый регресс для таких лихачей должен стать обязательным, чтобы страховые компании при отягчающих обстоятельствах всегда подавали иски», – подчеркнул Нилов. По его словам, это позволит исключить перекладывание рисков недобросовестных страхователей на других автовладельцев.

8 декабря также сообщалось, что глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил направлять водителям без ОСАГО автоматические предупреждения. Например, присылая водителю штраф, отправить одновременно второе «письмо счастья» о том, что у него не найден полис ОСАГО.

