ЦБ: в первом полугодии закредитованность россиян продолжила снижаться
В январе – июне 2025 г. число заемщиков банков и микрофинансовых организаций сократилось на 200 000 и достигло 49,7 млн человек. Совокупная задолженность населения также снизилась – до 37,8 трлн руб. Об этом сообщили в Банке России.
По данным регулятора, уменьшается число граждан, имеющих три и более кредита, но именно на эту категорию приходится почти половина всего долга. При этом поведение банковских заемщиков меняется: они стали чаще погашать кредиты, чем оформлять новые.
На фоне ужесточения требований банков наблюдался переток части заемщиков в МФО. Количество клиентов микрофинансовых организаций выросло до 13,8 млн человек (+1,7 млн за полгода). Но с 2026 г. МФО будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку клиентов на основе официальных данных об их доходах или среднедушевого дохода по данным Росстата, что должно снизить риски закредитованности.
2 декабря сообщалось, что доля отказов по заявкам на потребительские кредиты растет два месяца подряд. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2025 г. она выросла на 1,3 п. п. относительно сентября и достигла 76%. Наибольшие уровни отказов зафиксированы в Новосибирской области (78,3%), Омской области (77,8%), Краснодарском крае (77,6%), а также в Кемеровской (77,3%) и Оренбургской (77,1%) областях.