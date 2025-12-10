ЦБ: в первом полугодии закредитованность россиян продолжила снижаться

На фоне ужесточения требований банков наблюдался переток части заемщиков в МФО. Количество клиентов микрофинансовых организаций выросло до 13,8 млн человек (+1,7 млн за полгода). Но с 2026 г. МФО будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку клиентов на основе официальных данных об их доходах или среднедушевого дохода по данным Росстата, что должно снизить риски закредитованности.