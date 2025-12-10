НСПК: карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать
Карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе за незначительным исключением, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).
Как отметил генеральный директор организации Дмитрий Дубынин, это позволит людям самостоятельно выбирать дату, когда заменить карту. Решение принял совет участников пользователей платежного рынка при НСПК. Такая возможность впервые появилась в период пандемии, когда клиенты не могли посещать отделения банков, рассказали в пресс-службе.
При этом НСПК планирует ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам «Мир» с прошедшим сроком действия до 2,5% к 2028 г. Система будет постепенно снижать показатель до полного прекращения таких транзакций к 2030 г. Такой постепенный переход позволит обновлять карты плавно, без лишних сложностей.
В НСПК рекомендовали не забывать сразу блокировать и уничтожать утерянную карту с истекшим сроком, чтобы предупредить ее несанкционированное использование.
20 октября замгендиректора НСПК Павел Потанин заявил, что карта «Мир» может стать идентификатором льготника для получения товаров и услуг по программам поддержки. Он уточнил, что для этого не придется выпускать новую карту, а достаточно привязать действующую через «Госуслуги». Точные сроки реализации пока неизвестны, но оцениваются как «не сильно длительные», добавили в НСПК.