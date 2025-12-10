НСПК: карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать

20 октября замгендиректора НСПК Павел Потанин заявил, что карта «Мир» может стать идентификатором льготника для получения товаров и услуг по программам поддержки. Он уточнил, что для этого не придется выпускать новую карту, а достаточно привязать действующую через «Госуслуги». Точные сроки реализации пока неизвестны, но оцениваются как «не сильно длительные», добавили в НСПК.