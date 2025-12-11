Сбербанк намерен внедрить возможность покупки ЦФА в мобильном приложении
По его словам, на платформе «Цифровые активы Сбера» уже зарегистрировано более 19 000 пользователей, банк заинтересован в улучшении клиентского опыта для инвесторов. В настоящее время в приложении для частных клиентов доступны функции просмотра остатков денежных средств и ЦФА, пополнения цифрового кошелька, а также просмотра портфеля и изучения продуктовой витрины.
Попов добавил, что пилотные сделки по покупке цифровых активов в мобильном приложении планируется провести до конца текущего года, а в первой половине следующего года этот функционал станет доступным для всех пользователей «Сбербанк онлайн».
8 декабря новое приложение «Сбера» «Финансы онлайн» снова появилось в App Store. Тогда в банке обратили внимание, что в предыдущий раз приложение для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов. Пользователям рекомендовали установить обновление как можно быстрее.