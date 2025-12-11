Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Сбербанк намерен внедрить возможность покупки ЦФА в мобильном приложении

Ведомости

Сбербанк планирует в первом полугодии следующего года открыть возможность покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» для всех пользователей. Об этом заместитель председателя правления банка Анатолий Попов сообщил «Интерфаксу».

По его словам, на платформе «Цифровые активы Сбера» уже зарегистрировано более 19 000 пользователей, банк заинтересован в улучшении клиентского опыта для инвесторов. В настоящее время в приложении для частных клиентов доступны функции просмотра остатков денежных средств и ЦФА, пополнения цифрового кошелька, а также просмотра портфеля и изучения продуктовой витрины.

Попов добавил, что пилотные сделки по покупке цифровых активов в мобильном приложении планируется провести до конца текущего года, а в первой половине следующего года этот функционал станет доступным для всех пользователей «Сбербанк онлайн».

8 декабря новое приложение «Сбера» «Финансы онлайн» снова появилось в App Store. Тогда в банке обратили внимание, что в предыдущий раз приложение для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов. Пользователям рекомендовали установить обновление как можно быстрее.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её