Сбербанк намерен внедрить возможность покупки ЦФА в мобильном приложении

По его словам, на платформе «Цифровые активы Сбера» уже зарегистрировано более 19 000 пользователей, банк заинтересован в улучшении клиентского опыта для инвесторов. В настоящее время в приложении для частных клиентов доступны функции просмотра остатков денежных средств и ЦФА, пополнения цифрового кошелька, а также просмотра портфеля и изучения продуктовой витрины.