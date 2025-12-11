Газета
ЦБ продолжает обсуждать с банками отключение карт Visa и Mastercard

Ведомости

ЦБ продолжает обсуждения с банками по поводу отключения карт Visa и Mastercard в России, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Она объяснила, что Национальная система платежных карт (НСПК) может только технологически поддерживать карты международных платежных систем. Она не является их оператором, поэтому продукт не развивался. Бакина подчеркнула, что задача Центробанка состоит в том, чтобы не допустить лишения россиян платежных способов и доступа к средствам.

«Думаю, что достаточно скоро соответствующие решения тоже будут найдены, и к консенсусу мы придем», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Осенью в ЦБ сообщали, что карты Visa и Mastercard, срок действия которых истек, продолжат функционировать на территории России. После ухода международных платежных систем было сделано все, чтобы они работали и люди ничего не почувствовали. По ее словам, работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота ведется с 2022 г.

