Банк России установил курс доллара выше 79 рублей впервые за три недели
Центральный банк России повысил официальный курс доллара на 12 декабря 2025 г. на 1,44 руб. до 79,34 руб. Выше 79 руб. курс американской валюты не был с 22 ноября текущего года.
Евро подорожал на 1,56 руб. и достиг 92,94 руб. Регулятор также повысил курс юаня на 0,22 руб. до 11,19 руб.
Официальный курс доллара на 11 декабря составляет 77,90 руб., евро – 91,38 руб., юаня – 10,96 руб.
С начала 2025 г. рубль укрепился на 24,05%, писали «Ведомости». В первый день этого года после праздников, 10 января, курс доллара составлял 102,29 руб.
Эксперты ожидали, что в ближайшие полгода доллар продолжит слабеть относительно мировых валют. Этому будут способствовать вероятное продолжение снижения ставок Федеральной резервной системы, мотивированное замедлением экономического роста США, давление Белого дома на регулятор и прогнозируемое смягчение политики ликвидности.