ЦБ повысил курс доллара на 11 декабря до 77,9 рубля

Ведомости

Банк России установил на 11 декабря курс доллара на уровне 77,90 руб. Это на 1,09 руб. выше предыдущего значения. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро также стал выше – на 1,95 руб. до 91,38 руб. Курс юаня увеличился на 0,13 руб. до 10,96 руб.

На 10 декабря ЦБ устанавливал курс доллара на уровне 76,81 руб., евро – 89,43 руб., а юаня – 10,83 руб.

4 декабря курс доллара на внебиржевом рынке Forex сократился на 3,03% и составил 74,87 руб. Ниже 75 руб. курс американской валюты не опускался с 11 мая 2023 г.

