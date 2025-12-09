Банк России установил курс доллара на уровне 76,81 рублей
Центральный банк России понизил официальный курс доллара США на 10 декабря 2025 г. до 76,81 руб. Это на 0,46 руб. ниже предыдущего значения.
Регулятор установил курс евро на уровне 89,43 руб. (-0,28 руб.). Юань незначительно подорожал на 0,01 руб. и достиг 10,83 руб.
4 декабря курс доллара на внебиржевом рынке Forex сократился на 3,03% и составил 74,87 руб. Ниже 75 руб. курс американской валюты не опускался с 11 мая 2023 г.
2 декабря «Ведомости» писали, что с начала 2025 г. рубль укрепился на 24,05%. В первый день текущего года после праздников, 10 января, курс доллара достиг 102,29 руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидали, что в ближайшие полгода доллар продолжит слабеть относительно мировых валют. Этому будут способствовать вероятное продолжение снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС), мотивированное замедлением экономического роста США, давление Белого дома на регулятор и прогнозируемое смягчение политики ликвидности.