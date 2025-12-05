Курс доллара на Forex опустился ниже 75 рублей впервые с мая 2023 года

4 декабря 2025 г. Банк России установил официальный курс доллара на 5 декабря на уровне 76,97 руб. Регулятор понизил его на 0,98 руб. по сравнению с предыдущим значением. Ниже официальный курс доллара не был с 12 мая 2023 г.