Курс доллара на Forex опустился ниже 75 рублей впервые с мая 2023 года

Ведомости

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex снизился на 3,03% и достиг 74,87 руб. по состоянию на 13:04 мск. Ниже 75 руб. курс американской валюты не опускался с 11 мая 2023 г.

К 13:45 мск снижение замедлилось до 1,91%, котировки составили 75,73 руб.

4 декабря 2025 г. Банк России установил официальный курс доллара на 5 декабря на уровне 76,97 руб. Регулятор понизил его на 0,98 руб. по сравнению с предыдущим значением. Ниже официальный курс доллара не был с 12 мая 2023 г.

Власти назвали новые факторы укрепления рубля

Экономика / Макроэкономика и бюджет

2 декабря «Ведомости» писали, что с начала 2025 г. рубль укрепился на 24,05%. В первый день этого года после праздников, 10 января, курс доллара составлял 102,29 руб.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозировали, что в ближайшие полгода доллар продолжит слабеть относительно мировых валют. Этому будут способствовать вероятное продолжение снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС), мотивированное замедлением экономического роста США, давление на регулятора со стороны Белого дома и ожидаемое смягчение политики ликвидности.

