Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании

12 декабря «Ведомости» писали, что многие аналитики ждут снижения ключевой ставки на декабрьском заседании Банка России на 50 базисных пунктов – до 16%. Такой прогноз в рамках опроса дали 17 из 23 экономистов и представителей бизнеса. Еще три эксперта допускают смягчение на 1 п. п. до 15,5%, тогда как остальные ожидают сохранения ставки на уровне 16,5% либо ее снижения до 16%.