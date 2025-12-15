Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании
Банк России на предстоящем заседании может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 16% годовых. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщил ТАСС.
По его словам, в 2026 г. тенденция к смягчению денежно-кредитной политики сохранится. Он также выразил надежду, что ключевая ставка продолжит снижаться уже в феврале – на первом заседании совета директоров Банка России в 2026 г.
24 октября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 16,5% годовых. Следующее заседание по этому вопросу должно пройти 19 декабря.
12 декабря «Ведомости» писали, что многие аналитики ждут снижения ключевой ставки на декабрьском заседании Банка России на 50 базисных пунктов – до 16%. Такой прогноз в рамках опроса дали 17 из 23 экономистов и представителей бизнеса. Еще три эксперта допускают смягчение на 1 п. п. до 15,5%, тогда как остальные ожидают сохранения ставки на уровне 16,5% либо ее снижения до 16%.
Решение Банка России снизить ключевую ставку на заседании 24 октября стало четвертым подряд снижением.