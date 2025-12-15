Власти упростили доступ лизинговых компаний к кредитным историям
Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает лизинговым компаниям доступ к кредитным историям клиентов на весь срок действия договора.
Документ распространяет согласие субъекта кредитной истории на получение данных из Бюро кредитных историй лизингодателем на весь период лизинга. Речь идет о согласии лизингополучателя, которое теперь не нужно обновлять каждые шесть месяцев.
До этого такое согласие действовало только шесть месяцев с даты заключения договора, а автоматическое продление на оставшийся срок законодательством не предусматривалось. Авторы инициативы указывали, что регулярный запрос и оформление нового согласия приводили к значительным временным и трудовым затратам как со стороны лизинговых компаний, так и со стороны клиентов.
5 ноября «Ведомости» сообщали, что лизинговые компании стали чаще продавать изъятую у клиентов автотехнику. По словам руководителя комитета по автолизингу и спецтехнике Объединенной лизинговой ассоциации Александра Николаенко, объем техники, выставляемой на продажу после изъятия, в месяц превысил количество изымаемых автомобилей. Эту информацию подтвердили представители рынка.
Николаенко отмечал, что компании «вышли на плато» по этому показателю за счет снижения цен на изъятую технику в III квартале – в частности, грузовик с пробегом до 100 000 км и возрастом около одного года можно приобрести примерно за половину стоимости нового.