Финансы

Власти упростили доступ лизинговых компаний к кредитным историям

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает лизинговым компаниям доступ к кредитным историям клиентов на весь срок действия договора.

Документ распространяет согласие субъекта кредитной истории на получение данных из Бюро кредитных историй лизингодателем на весь период лизинга. Речь идет о согласии лизингополучателя, которое теперь не нужно обновлять каждые шесть месяцев.

До этого такое согласие действовало только шесть месяцев с даты заключения договора, а автоматическое продление на оставшийся срок законодательством не предусматривалось. Авторы инициативы указывали, что регулярный запрос и оформление нового согласия приводили к значительным временным и трудовым затратам как со стороны лизинговых компаний, так и со стороны клиентов.

5 ноября «Ведомости» сообщали, что лизинговые компании стали чаще продавать изъятую у клиентов автотехнику. По словам руководителя комитета по автолизингу и спецтехнике Объединенной лизинговой ассоциации Александра Николаенко, объем техники, выставляемой на продажу после изъятия, в месяц превысил количество изымаемых автомобилей. Эту информацию подтвердили представители рынка.

Николаенко отмечал, что компании «вышли на плато» по этому показателю за счет снижения цен на изъятую технику в III квартале – в частности, грузовик с пробегом до 100 000 км и возрастом около одного года можно приобрести примерно за половину стоимости нового.

