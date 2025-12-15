Власти упростили доступ лизинговых компаний к кредитным историям

До этого такое согласие действовало только шесть месяцев с даты заключения договора, а автоматическое продление на оставшийся срок законодательством не предусматривалось. Авторы инициативы указывали, что регулярный запрос и оформление нового согласия приводили к значительным временным и трудовым затратам как со стороны лизинговых компаний, так и со стороны клиентов.