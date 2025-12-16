Т-Банк внедрил оплату частями во все способы оплаты

15 декабря сообщалось, что Сбербанк и Т-банк введут переводы между гражданами с помощью QR-кодов. В Т-банке рассказали, что такая технология упростит процесс сбора средств с нескольких людей, даже если они клиенты других банков. Комиссия за отправку денег новым способом будет такой же, как при переводе через СБП.