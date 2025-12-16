Т-Банк внедрил оплату частями во все способы оплаты
Т-Банк интегрировал сервис оплаты частями «Долями» во все способы платежей. Теперь клиенты смогут делить на четыре части любые покупки и счета, включая коммунальные услуги, интернет, игры и образование. Платеж распределяется равномерно: первая часть списывается сразу, остальные три – автоматически каждые две недели, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.
Сервис доступен в офлайн- и онлайн-магазинах при оплате дебетовой картой Black, через T-Pay на Android, в мобильном приложении банка, у 80 000 партнеров, а также по QR-коду Сбера и через СБП. В начале 2026 г. функция заработает в терминалах Т-Банка и при оплате кнопкой T-Pay в интернет-магазинах.
Генеральный директор «Долями» Максим Зайцев отметил, что интеграция меняет рынок, предоставляя клиентам гибкость оплаты по всему миру. Максимальный лимит на покупку составляет 70 000 руб., стартовый лимит – 30 000 руб. Сервис будет доступен в приложениях Т-Банка для Android с версии 7.26 и для iOS с версии 7.25.
15 декабря сообщалось, что Сбербанк и Т-банк введут переводы между гражданами с помощью QR-кодов. В Т-банке рассказали, что такая технология упростит процесс сбора средств с нескольких людей, даже если они клиенты других банков. Комиссия за отправку денег новым способом будет такой же, как при переводе через СБП.