Сбербанк и Т-банк введут переводы между гражданами по QR-коду

Ведомости

Сбербанк и Т-банк введут переводы между гражданами с помощью QR-кодов, пишет «Коммерсантъ».

Получатель средств сможет сгенерировать QR-код в мобильном приложении банка. В нем будет содержаться информация о сумме и счете, на который будет осуществляться перевод. Отправитель денег также в приложении сможет считать код и перевести средства получателю. QR-код также можно будет отправить по почте, в SMS или через мессенджер.

В Т-банке рассказали, что такая технология упростит процесс сбора средств с нескольких людей, даже если они клиенты других банков. Комиссия за отправку денег новым способом будет такой же, как при переводе через СБП.

В Сбербанке сообщили, что такие QR-коды введут уже на этой неделе. Решение подключить и другие банки к этому сервису примут позднее, но технология доступна любой кредитной организации.

Прототип такой системы переводов разработан Национальной системой платежных карт (НСПК) и представлен на «Финополисе-2025» в Сириусе 8 октября. Тогда же НСПК также представила прототип технологии для оплаты через персональный QR-код. В будущем для оплаты таким способом пользователю нужно будет создать свой персональный код в приложении банка, показать его на кассе и подтвердить оплату.

