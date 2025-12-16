Госдума повысила штрафы для банков, нарушающих права потребителей

В связи с чем предлагается рассчитывать штрафы, исходя из размера собственных средств кредитной организации. Будут установлены не максимальные, а минимальные пороговые значения санкции. Так, за нарушение профильных законов и нормативных актов штраф может составить до 0,1% от объема собственных средств банка, но не менее 100 000 руб. За неисполнение предписаний Банка России в установленный срок будет предусмотрен штраф до 1% собственных средств кредитной организации, но не менее 1 млн руб.