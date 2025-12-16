Госдума повысила штрафы для банков, нарушающих права потребителей
Государственная дума одобрила во втором и третьем чтениях закон, усиливающий ответственность банков за систематические нарушения прав потребителей. Также ужесточается ответственность за игнорирование предписаний Центрального банка (ЦБ) об устранении таких нарушений.
В настоящее время штрафы за игнорирование федеральных законов и нормативных актов ЦБ в сфере защиты прав потребителей рассчитываются, исходя из величины уставного капитала кредитной организации, и не могут быть выше 1 млн и 10 млн руб.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, такие меры неэффективны: экономическая выгода банков от неправомерных действий на потребительском рынке зачастую перекрывает негативные последствия от санкций.
В связи с чем предлагается рассчитывать штрафы, исходя из размера собственных средств кредитной организации. Будут установлены не максимальные, а минимальные пороговые значения санкции. Так, за нарушение профильных законов и нормативных актов штраф может составить до 0,1% от объема собственных средств банка, но не менее 100 000 руб. За неисполнение предписаний Банка России в установленный срок будет предусмотрен штраф до 1% собственных средств кредитной организации, но не менее 1 млн руб.
29 октября Банк России сообщил о выявленных нарушениях в работе нескольких финансовых организаций и направил участникам рынка информацию о перечне недобросовестных практик, которые регулятор требует исключить при взаимодействии с клиентами.