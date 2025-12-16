«Финуслуги» запустили сервис для малого и среднего бизнеса
На «Финуслугах» заработал сервис регистрации бизнеса. Предприниматели смогут онлайн заполнить заявку на обслуживание, сообщили «Ведомостям» в маркетплейсе.
Через сервис представители бизнеса могут сравнить и выбрать условия для расчетно-кассового обслуживания – сейчас на маркетплейсе представлено более 70 предложений от 22 банков.
В сентябре Мосбиржа начала расчет индексов банковских продуктов финансового маркетплейса «Финуслуги», которые отражают средний уровень ставок по вкладам, накопительным счетам и потребительским кредитам.
Индексы вкладов отражают средний уровень максимальных ставок по рублевым вкладам на срок три, шесть и 12 месяцев. Расчет производится по номинальным ставкам, которые опубликованы на сайтах крупнейших банков по объему депозитов населения.