ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков достигла 15,63%

12 декабря «Ведомости» писали, что большинство экспертов ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на заседании ЦБ 19 декабря. Согласно опросу, 17 из 23 экономистов и представителей бизнеса прогнозируют снижение ключевой ставки на 50 б. п. до 16%. Еще три респондента допускают более резкое снижение на 1 п. п. до 15,5%, а остальные ожидают либо сохранения ставки на уровне 16,5%, либо ее снижения до 16%.