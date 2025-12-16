ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков достигла 15,63%
Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках в первой декаде декабря достигла 15,63%. Об этом сообщил Банк России.
Показатель немного вырос по сравнению с третьей декадой ноября, когда он составлял 15,61%. 26 ноября регулятор сообщал, что во второй декаде ноября 2025 г. средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков увеличилась на 0,18 п. п. и достигла 15,50% годовых.
24 октября Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 16,5% годовых. Это стало четвертым снижением подряд после периода с октября 2024 г. по июнь 2025 г., когда ставка удерживалась на уровне 21%.
12 декабря «Ведомости» писали, что большинство экспертов ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на заседании ЦБ 19 декабря. Согласно опросу, 17 из 23 экономистов и представителей бизнеса прогнозируют снижение ключевой ставки на 50 б. п. до 16%. Еще три респондента допускают более резкое снижение на 1 п. п. до 15,5%, а остальные ожидают либо сохранения ставки на уровне 16,5%, либо ее снижения до 16%.