Микрофинансовым организациям запретят выдавать новые займы до погашения старых

Около 70% наиболее дорогих займов МФО переоформляются в новые, при этом более половины из них сопровождаются увеличением суммы долга. Это приводит к тому, что граждане попадают в долговую спираль, где их задолженность растет как снежный ком, а новый закон пресекает подобные практики, отметил директор департамента небанковского кредитования Илья Кочетков.