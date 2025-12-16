Микрофинансовым организациям запретят выдавать новые займы до погашения старых
Госдума приняла закон, который вводит ограничения для микрофинансовых организаций (МФО), направленные на борьбу с недобросовестными практиками. Теперь МФО не смогут выдавать займы с полной стоимостью выше 100% годовых, а между погашением одного дорогого займа и получением следующего должен пройти период охлаждения в три дня. Об этом говорится в соответствующем документе.
Около 70% наиболее дорогих займов МФО переоформляются в новые, при этом более половины из них сопровождаются увеличением суммы долга. Это приводит к тому, что граждане попадают в долговую спираль, где их задолженность растет как снежный ком, а новый закон пресекает подобные практики, отметил директор департамента небанковского кредитования Илья Кочетков.
По его словам, запрет на займы с полной стоимостью выше 100% годовых позволит людям рассчитаться с долгами, прекратив их накопление. При этом сами займы останутся доступными, что сохранит финансовую доступность для неотложных нужд граждан.
Закон также предусматривает снижение размера переплаты по займу с 130% до 100% от суммы займа. Это означает, что, взяв заем в 10 000 руб., заемщик должен будет вернуть не более 20 000 руб., включая основной долг, проценты, комиссии и штрафы.
Кроме того, МФО получат возможность выдавать POS-займы при покупках в магазинах и на маркетплейсах, где средства будут напрямую перечисляться на счет продавца. Это предоставит дополнительные возможности для граждан при выборе кредитора и поддержит клиентоориентированную часть рынка.
23 сентября сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова выразила мнение, что МФО формально соблюдают букву закона, но обходят его дух, навязывая людям новые займы под видом рефинансирования. Это ведет к закольцовке долгов и дальнейшему обременению граждан, находящихся в сложном положении. Она назвала законопроект шагом к наведению порядка на рынке и защите россиян от злоупотреблений.