«Известия»: в Госдуме собираются изменить правила рынка МФО
В Госдуме готовы кардинально изменить правила рынка микрофинансовых организаций (МФО). Думский комитет по финансовому рынку поддержал законопроект, вводящий значительные ограничения на выдачу займов и переплату по ним. Об этом сообщили «Известия».
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал изданию про основные новации законопроекта. Среди них введение трехдневной паузы перед выдачей нового микрозайма после погашения прошлого. Мера должна помешать МФО переоформлять старый микрокредит, включая его в тело нового долга на менее выгодных для заемщика условиях.
Кроме того, с 2027 г. микрофинансовые организации не смогут выдавать россиянам более одного займа с полной стоимостью более 100% годовых. Максимальная переплата по микрокредитам будет снижена с нынешних 130 до 100%. В переходный период с 1 июля 2026 г. по 1 января 2027 г. лимит составит два займа с полной стоимостью не более 200%. Сейчас таких ограничений нет, указал Аксаков.
Сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова выразила мнение, что МФО формально соблюдают букву закона, но обходят его дух, навязывая людям новые займы под видом рефинансирования. Это ведет к закольцовке долгов и дальнейшему обременению граждан, находящихся в сложном положении. Она назвала законопроект шагом к наведению порядка на рынке и защите россиян от злоупотреблений.
25 августа Центральный банк России сообщил, что в среднем уровень просрочки займов в микрофинансовых организациях длительностью более 90 дней вырос за апрель – июнь на 0,8 п. п. до 28,3% после снижения в течение полутора лет. В прошлый раз показатель увеличивался в III квартале 2023 г. – на 0,4 п. п. до 34,2%. Ухудшение произошло в сегменте займов бизнесу (+0,8 п. п.) и потребительских (+0,6 п. п.).