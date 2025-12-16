Доля контактных платежей по карте «Мир» упала ниже 1,5%

По его словам, НСПК уже учитывает этот тренд при проектировании архитектуры платежной системы на перспективу. «Мы видим, что использование контактного интерфейса для совершения операций неуклонно падает. <...> К 2031 г. их доля станет совсем небольшой», – отметил Бобров (цитата по ТАСС). Он не исключил, что в будущем от контактного интерфейса могут отказаться вовсе.