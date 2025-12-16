Доля контактных платежей по карте «Мир» упала ниже 1,5%
Доля контактных платежей по карте «Мир» в России снизилась до менее чем 1,5% и продолжает сокращаться, сообщил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бобров на технологической конференции НСПК.
По его словам, НСПК уже учитывает этот тренд при проектировании архитектуры платежной системы на перспективу. «Мы видим, что использование контактного интерфейса для совершения операций неуклонно падает. <...> К 2031 г. их доля станет совсем небольшой», – отметил Бобров (цитата по ТАСС). Он не исключил, что в будущем от контактного интерфейса могут отказаться вовсе.
В НСПК подчеркнули, что рынок уверенно смещается в сторону бесконтактных способов оплаты. В настоящее время 98,5% операций по карте «Мир» совершаются с использованием бесконтактных технологий, тогда как платежи с применением контактного чипа занимают лишь незначительную долю.
1 декабря Сбербанк запустил возможность оплаты товаров и услуг в КНР с помощью QR-кода на китайской платежной системе Alipay. В марте ВТБ, Сбербанк и холдинг МТС (включает МТС-банк) объявили о запуске через свои приложения оплаты товаров и услуг по QR-коду в Турции. В октябре Сбербанк и ВТБ запустили оплату по QR-кодам во Вьетнаме, а МТС реализовал оплату через QR-коды для Таиланда.