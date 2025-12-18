Правительство создало список направлений для бюджетных выплат в цифровых рублях

5 декабря Банк России сообщил, что не планирует создавать отдельное мобильное приложение для операций с цифровым рублем. Новый инструмент будет интегрирован в существующие банковские приложения. Тогда ЦБ напомнил, что цифровая валюта создана не для инвестирования или получения пассивного дохода. Пользователи не будут покупать его на бирже, и проценты на остаток по счету начисляться не будут.