Правительство создало список направлений для бюджетных выплат в цифровых рублях
Правительство России утвердило перечень направлений, по которым могут происходить расходы федерального бюджета с помощью цифрового рубля в 2025 г., сообщил Минфин России.
«В список вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, заработную плату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов государственной собственности», – отметило ведомство.
Кроме того, в финансовом министерстве подчеркнули, что выплаты в цифровых рублях будут производиться только при желании россиян, которым они направляются. Открыть такой счет также может сам гражданин.
5 декабря Банк России сообщил, что не планирует создавать отдельное мобильное приложение для операций с цифровым рублем. Новый инструмент будет интегрирован в существующие банковские приложения. Тогда ЦБ напомнил, что цифровая валюта создана не для инвестирования или получения пассивного дохода. Пользователи не будут покупать его на бирже, и проценты на остаток по счету начисляться не будут.